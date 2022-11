Kurs Orbital vince la Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta

Per la prima volta nelle sue 18 edizioni la Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta ha visto la partecipazione anche di alcune startup incubate dall’ESA BIC Turin e supportate in questa avventura da I3P. Nonostante sia per l’appunto il primo anno di esistenza dell’incubatore torinese dell’Agenzia Spaziale Europea, i risultati sono stati sicuramente soddisfacenti. Synchropal, pur non rientrando nelle 10 finaliste, si è comunque aggiudicata il Premio Cuneo, dedicato al miglior Business Plan di un’impresa nella Provincia di Cuneo. MESPAC si è aggiudicata il Premio Unicredit Start Lab, raggiungendo al contempo il secondo posto del concorso.

Ma la vera punta di cristallo quest’anno è stata Kurs Orbital. La startup torinese di Volodymyr Usov, ex amministratore dell’Agenzia Spaziale Ucraina (SSAU), ha conquistato al contempo la Start Cup e il Premio Argento di Jacobacci & Partners. Il suo modulo standard per abilitare agnosticamente qualunque genere di veicolo spaziale alle manovre di rendezvous, attracco e cattura, in maniera automatizzata e anche di oggetti non-cooperativi, ha battuto le altre 172 idee di business presentate in questa edizione.

Con un’inaspettata doppietta, quindi, I3P e ESA BIC Turin vedranno Kurs Orbital e MESPAC concorrere anche alle finali nazionali organizzate da PNICube a L’Aquila. A differenza della Start Cup, però, le due startup concorreranno in due categorie differenti e, potenzialmente, per una nuova doppietta di vittorie. In bocca al lupo ad entrambe.